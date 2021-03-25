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    09:36, 25 Март 2021 | GMT +6

    Стал известен соперник Жалгаса Жумагулова по третьему бою в UFC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определился следующий соперник казахстанского бойца смешанных единоборств Жалгаса Жумагулова (13-5), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По данным зарубежных источников, 10 июля на турнире UFC 264 «Жако» сразится с 25-летним американцем Джеромом Риверой (10-5). Для Жумагулова предстоящий поединок станет третьим в UFC, а для Риверы — четвертым. Стоит отметить, что карьеры Жалгаса и Джерома в самом известном промоушне мира пока складываются неудачно — все свои предыдущие бои в UFC оба файтера проигрывали.

    Последний на сегодняшний день бой Жалгаса Жумагулова состоялся в январе — в нем он единогласным решением судей уступил шведскому спортсмену Амиру Альбази (14-1). Ривера дрался в феврале — потерпел поражение нокаутом от соотечественника Оде Осборна (9-3).



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