14:30, 23 Февраль 2021 | GMT +6
Стал известен соперник сборной Казахстана по футболу перед матчем с Францией
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана сыграет товарищеский матч против Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
Матч состоится 24 марта в Нур-Султане. Отметим, что сборная Казахстана последние три домашних матча провела на Центральном стадионе в Алматы.
Через четыре дня главная команда страны стартует в квалификации ЧМ-2022 домашним матчем против Франции, а 31 марта нас ждет гостевая игра с Украиной.