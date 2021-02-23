Стал известен соперник сборной Казахстана по футболу перед матчем с Францией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана сыграет товарищеский матч против Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Матч состоится 24 марта в Нур-Султане. Отметим, что сборная Казахстана последние три домашних матча провела на Центральном стадионе в Алматы.

Через четыре дня главная команда страны стартует в квалификации ЧМ-2022 домашним матчем против Франции, а 31 марта нас ждет гостевая игра с Украиной.