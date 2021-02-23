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    14:30, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Стал известен соперник сборной Казахстана по футболу перед матчем с Францией

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана сыграет товарищеский матч против Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    Матч состоится 24 марта в Нур-Султане. Отметим, что сборная Казахстана последние три домашних матча провела на Центральном стадионе в Алматы.

    Через четыре дня главная команда страны стартует в квалификации ЧМ-2022 домашним матчем против Франции, а 31 марта нас ждет гостевая игра с Украиной.


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