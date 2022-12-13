НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Стал известен соперник казахстанского боксера Батыра Джукембаева в бою за титул WBC

13 Декабря 2022, 20:52
Стал известен соперник казахстанского боксера Батыра Джукембаева в бою за титул WBC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский боксер Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО) получил соперника на бой за титул чемпиона по версии WBC Asia, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Батыр Джукембаев встретится в ринге с боксером из Южно-Африканской Республики Ксолани Мкотели (19-7, 12 КО). Поединок состоится 24-го декабря в Алматы.

Для Джукембаева предстоящий бой станет возвращением на ринг после длительного простоя, так как последний на сегодняшний день его поединок состоялся в декабре прошлого года, когда он отправил в нокаут в первом раунде мексиканца Хуана Хосе Мартинеса, в поединке состоявшемся в Монреале (Канада).

Фото: sports.kz


Теги:
Новости по теме
Опыт Хорватии будет применен для развития футбола в Туркестане
Казахстанская биатлонистка стала пятой на IBU Junior Cup в Италии
Сошедший лед снес ограждение на набережной реки Есентай в Алматы
Читайте также
Опыт Хорватии будет применен для развития футбола в Туркестане
Сошедший лед снес ограждение на набережной реки Есентай в Алматы
Казахстанская биатлонистка стала пятой на IBU Junior Cup в Италии
Строящийся таунхаус сносят в предгорье Алматы
Казахстанский парапауэрлифтер завоевал четыре «золота» на турнире в Мексике
Акимат Алматы совместно с 2GIS актуализировали достопримечательности города
Сборная Казахстана по парахоккею выиграла «серебро» чемпионата мира
Сервис Яндекс Еда запустил доставку продуктов из супермаркетов в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
2 ОПМ «Автобус»: 29 руководителей автобусных парков в Таразе привлекли к ответственности
3 Историко-туристический центр в Таразе три года без централизованного отопления
4 Почти тысячу пассажиров сняли с поездов за нарушения с начала года
5 Жанкош Тураров взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула

Лента новостей