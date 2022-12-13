Стал известен соперник казахстанского боксера Батыра Джукембаева в бою за титул WBC

13 Декабря 2022, 20:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский боксер Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО) получил соперника на бой за титул чемпиона по версии WBC Asia, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Батыр Джукембаев встретится в ринге с боксером из Южно-Африканской Республики Ксолани Мкотели (19-7, 12 КО). Поединок состоится 24-го декабря в Алматы.

Для Джукембаева предстоящий бой станет возвращением на ринг после длительного простоя, так как последний на сегодняшний день его поединок состоялся в декабре прошлого года, когда он отправил в нокаут в первом раунде мексиканца Хуана Хосе Мартинеса, в поединке состоявшемся в Монреале (Канада).

Фото: sports.kz