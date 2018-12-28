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Стал известен соперник Алимханулы в андеркарде Ковалев - Альварес

28 Декабря 2018 15:38 79
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Стал известен соперник Алимханулы в андеркарде Ковалев - Альварес

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно имя соперника казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (4-0, 1КО) по следующему бою, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

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Ранее казахстанец анонсировал, что проведет бой 2 февраля в американском Фриско (Техас, США) в андеркарде реванша Сергея Ковалева и Элейдера Альвареса. По информации BoxRec.com, оппонентом Алимханулы по пятому бою станет представитель США Стивен Мартинес (18-4, 13 КО) по прозвищу The Hitman (наемный убийца).

Напомним, что в ноябре Алимханулы, чьим промоутером является знаменитый Боб Арум, а дела ведет менеджер Эгис Климас, провел свой четвертый поединок на профи-ринге и побил американца Александра Вона.

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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