Стал известен соперник Александра Бублика на старте Уимблдона-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прошла жеребьёвка основной мужской сетки Уимблдона-2023 в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (26-е место в рейтинге ATP) встретится в 1/64 финала с 28-летним американцем Маккензи Макдональдом (64-е). Ожидается, что их матч начнется 3 июля ориентировочно в 16:00 по времени Астаны.

Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания). Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.