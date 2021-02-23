Стал известен шестой участник плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После двухматчевого противостояния хоккейных клубов «Арлан» и «Алматы», кокшетауская команда обеспечила себе место в финальном этапе чемпионата Казахстана по хоккею – Pro Ligasy 2020/2021. Об этом сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Подопечные Сергея Бердникова дома уверенно обыграли «Алматы» в обоих матчах – 5:3 и 4:1. Тем самым, в активе «синегорцев» стало 73 балла после 44 сыгранных матчей регулярного чемпионата. Благодаря этому результату «Арлан» сумел оторваться от команд из нижней части турнирной таблицы на комфортное расстояние и официально заработал право сыграть в плей-офф Pro Ligasy 2020/2021.

Напомним, ранее путевки в плей-офф добыли самый титулованный клуб Казахстана «Торпедо» (Усть-Каменогорск), действующий чемпион ВХЛ «Сарыарка» (Караганда), «Номад» (Нур-Султан), «Темиртау» и «Бейбарыс» из Атырау.

Отметим, что в плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею сыграют восемь команд. Войти в восьмерку сильнейших также могут «Кулагер» (Петропавловск) и всё тот же «Алматы».

Матчи плей-офф пройдут с 14 марта по 30 апреля.