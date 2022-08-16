16 Августа 2022 20:43
Стал известен самый посещаемый клуб группового раунда Кубка Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего 48 матчей группового раунда Кубка Казахстана посетили 145 570 зрителей, что в среднем составляет 3 033 зрителя за игру, передает МИА «Казинформ» на Sports.kz.
Самым посещаемым матчем стала игра «Актобе» - «Тараз» (12 861 зритель). В домашних матчах также первенствовал актюбинский клуб, но завершил свои выступления.
Два домашних матча «Каспия» против «Кызыл-Жара» и «Кайсара» прошли без зрителей.
Фото: sports.kz
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