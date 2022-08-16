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Стал известен самый посещаемый клуб группового раунда Кубка Казахстана
16 Августа 2022 20:43

Стал известен самый посещаемый клуб группового раунда Кубка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего 48 матчей группового раунда Кубка Казахстана посетили 145 570 зрителей, что в среднем составляет 3 033 зрителя за игру, передает МИА «Казинформ» на Sports.kz.

Самым посещаемым матчем стала игра «Актобе» - «Тараз» (12 861 зритель). В домашних матчах также первенствовал актюбинский клуб, но завершил свои выступления.

Два домашних матча «Каспия» против «Кызыл-Жара» и «Кайсара» прошли без зрителей.


Фото: sports.kz

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