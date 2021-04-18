Стал известен расширенный состав сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация хоккея объявила расширенный состав сборной Казахстана на предстоящие сборы в рамках подготовки к чемпионату мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В расширенном списке 35 хоккеистов. В окончательный состав войдут 28 игроков - 25 полевых и 3 вратаря.

Вратари:

Хенрик Карлссон («Барыс»), Никита Бояркин («Сарыарка»), Демид Еремеев («Темиртау»), Андрей Шутов («Торпедо»);

Защитники:

Джесси Блэкер, Самат Данияр, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Егор Шалапов, Виктор Сведберг (все – «Барыс»), Адиль Бекетаев («Торпедо»), Кирилл Полохов («Тамбов»), Дмитрий Степанов («Актобе»);

Нападающие:

Павел Акользин, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков, Роман Старченко, Кёртис Волк (все – «Барыс»), Саян Данияр («Номад»), Дмитрий Гренц, Кирилл Савицкий, Александр Шин, Артём Лихотников (все – «Торпедо»), Александр Борисевич, Владислав Никулин («Сарыарка»), Евгений Рымарев («Югра»), Найджел Доус («Ак Барс»).



