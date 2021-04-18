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    18:48, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Стал известен расширенный состав сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация хоккея объявила расширенный состав сборной Казахстана на предстоящие сборы в рамках подготовки к чемпионату мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В расширенном списке 35 хоккеистов. В окончательный состав войдут 28 игроков - 25 полевых и 3 вратаря.

    Вратари:

    Хенрик Карлссон («Барыс»), Никита Бояркин («Сарыарка»), Демид Еремеев («Темиртау»), Андрей Шутов («Торпедо»);

    Защитники:

    Джесси Блэкер, Самат Данияр, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Егор Шалапов, Виктор Сведберг (все – «Барыс»), Адиль Бекетаев («Торпедо»), Кирилл Полохов («Тамбов»), Дмитрий Степанов («Актобе»);

    Нападающие:

    Павел Акользин, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков, Роман Старченко, Кёртис Волк (все – «Барыс»), Саян Данияр («Номад»), Дмитрий Гренц, Кирилл Савицкий, Александр Шин, Артём Лихотников (все – «Торпедо»), Александр Борисевич, Владислав Никулин («Сарыарка»), Евгений Рымарев («Югра»), Найджел Доус («Ак Барс»).


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