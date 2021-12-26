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Стал известен победитель казахстанской версии шоу «TheVoice» - «Qazaqstan дауысы»

26 Декабря 2021 03:09
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Стал известен победитель казахстанской версии шоу «TheVoice» - «Qazaqstan дауысы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Куралай Мейрамбек стала победительницей одного из самых масштабных вокальных конкурсов в истории отечественного телевидения - шоу «TheVoice» - «Qazaqstan дауысы», передает МИА «Казинформ».

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Шоу «TheVoice» - «Qazaqstan дауысы» лидировало в рейтингах среди всех СМИ страны 4 месяца подряд. В итоге определен лучший исполнитель года. Им стала Куралай Мейрамбек. В финале «Qazaqstan дауысы» за главный приз - пять миллионов тенге - боролись четыре участника, за каждым из которых был закреплен их музыкальный куратор: Майра Мұхамедқызы и ее подопечный Ернар Амандық, Куралай Мейрамбек, которая представляла группу Сакена Майгазиева, Маржан Арапбаева и Аружан Айдарбек, а также исполнитель из группы ALEM - Ерик Толенов.

Финальный концерт был показан в прямом эфире национального канала «Qazaqstan».

Проект «Голос Казахстана» – это казахстанская версия популярного формата «TheVoice», впервые вышедшего в Голландии в 2010 году. В настоящее время «TheVoice» выходит более чем в 100 странах мира, везде завоевывая рекордную популярность и высокие рейтинги. Особенность проекта – «слепой» отбор исполнителей, деление на команды, каждую из которых курирует известный и состоявшийся артист. Казахстанская версия популярного телешоу вошла в мировой рейтинг «BestoftheVoice». Песни в исполнении участников проекта «Qazaqstan дауысы» набрали более 37 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале.

Всего в этом году подали заявки на участие в проекте более 6000 человек. Из-за карантинных ограничений часть заявок принимались с помощью официального сайта национального телеканала - www.qazaqstan.tv, часть – во время региональных отборов. Такое количество желающих принять участие в конкурсе в этом году стало рекордным. После предварительного отбора комиссия пригласила на первый этап конкурса около 200 участников. Проект носит статус международного: на разных этапах конкурса участвовали исполнители из Украины, Кыргызстана, Грузии и Китая.

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#Культура   #Современная культура   #Общество   #Музыка  
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