Стал известен окончательный состав групп на ЧМ по хоккею-2024 в Чехии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен окончательный состав групп на чемпионат мира-2024 в Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.
Чемпионат мира — 2024 состоится в Чехии с 10 по 26 мая
Группа А (Острава)
США
Германия
Швеция
Словакия
Латвия
Франция
Казахстан
Польша
Группа В (Прага)
Финляндия
Канада
Швейцария
Чехия
Дания
Норвегия
Австрия
Великобритания
Отметим, что сразу после окончания ЧМ-2023 ИИХФ выложила предварительный состав групп на ЧМ-2024. От окончательного он отличался лишь положениями сборных США и Канады, которые в итоге было решено поменять группами.
Напомним, золотые медали чемпионата мира — 2023 выиграла сборная Канады, серебро — у сборной Германии, бронза — у национальной команды Латвии.