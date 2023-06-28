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Стал известен окончательный состав групп на ЧМ по хоккею-2024 в Чехии

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Июня 2023, 15:53
Стал известен окончательный состав групп на ЧМ по хоккею-2024 в Чехии Фото: dreamstime.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен окончательный состав групп на чемпионат мира-2024 в Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Чемпионат мира — 2024 состоится в Чехии с 10 по 26 мая

Группа А (Острава)

США
Германия
Швеция
Словакия
Латвия
Франция
Казахстан
Польша

Группа В (Прага)

Финляндия
Канада
Швейцария
Чехия
Дания
Норвегия
Австрия
Великобритания

Отметим, что сразу после окончания ЧМ-2023 ИИХФ выложила предварительный состав групп на ЧМ-2024. От окончательного он отличался лишь положениями сборных США и Канады, которые в итоге было решено поменять группами.

Напомним, золотые медали чемпионата мира — 2023 выиграла сборная Канады, серебро — у сборной Германии, бронза — у национальной команды Латвии.


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