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Стал известен огромный бюджет вечера бокса Головкин - Мурата

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Марта 2022, 13:50
Стал известен огромный бюджет вечера бокса Головкин - Мурата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоящий 9 апреля вечер бокса, в главном бою которого встретятся чемпионы мира в среднем весе Геннадий Головкин и Риота Мурата, станет самым масштабным боксерским событием в истории Страны восходящего солнца, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ивент состоится на Saitama Super Arena в Сайтаме. Как передают японские СМИ, на его организацию будет потрачено не менее двух миллиардов йен (более 16 миллионов долларов США). Ранее самым высокобюджетным боксерским боем в истории Японии было противостояние Майка Тайсона и Джеймса Дугласа в 1990 году.

Напомним, что бой Головкин — Мурата изначально планировался на конец декабря прошлого года, однако был перенесен из-за закрытия границ Японии в связи с усилением антиковидных мер. На кону в главном поединке вечера будут стоять титулы чемпиона мира IBF, WBA Super и IBO в среднем весе.


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