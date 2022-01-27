Стал известен новый соперник Жанибека Алимханулы по бою за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня стало известно, что чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) не планирует защищать свой титул в бою с обязательным претендентом из Казахстана Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 KO). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На пятницу в штаб-квартире WBO были назначены промоутерские торги по их поединку, однако инсайдер Крис Мэнникс проинформировал о том, что Андраде вместо этого намерен подняться во второй средний вес и подраться за «временный» титул WBO с британцем Заком Паркером (22-0, 17 KO) - победитель этого боя получит статус обязательного претендента Сауля «Канело» Альвареса.

В этом случае титул чемпиона мира WBO в среднем весе будет объявлен вакантным, и Алимханулы оспорит его с одним из претендентов с наивысшим рейтингом. Первую строчку в табеле о рангах WBO в настоящее время занимает мексиканец Хайме Мунгия, однако он уже имеет запланированный на 19 февраля поединок с американским боксером Димитриусом Баллардом. Таким образом, наиболее вероятным оппонентом Жанибека по бою за чемпионский титул является непобежденный Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) из Бразилии, занимающий третью строчку (сам казахстанец располагается на втором месте).

Аналогичного мнения придерживаются сразу ряд инсайдеров: Майк Коппинджер (ESPN), Джейк Донован (Boxingscene.com) и Карлос Торо (Carlos Toro Media). Их коллега Мэнникс называет возможным соперником Алимханулы британца Криса Юбэнка-младшего (#5 WBO), однако он также имеет запланированный на февраль бой с соотечественником Лиамом Уильямсом.