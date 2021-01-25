Стал известен гонорар Жалгаса Жумагулова за второй бой в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны гонорары участников турнира UFC 257, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Сумма, которую заработал казахстанский боец Жалгас Жумагулов, также была опубликована, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (13-5) дрался со шведом иракского происхождения Амира Альбази (14-1) и проиграл ему единогласным решением судей. За этот бой Жумагулов заработал 13 500 долларов (10 000 долларов — гарантированный гонорар, 3 500 долларов — спонсорский бонус). Альбази получил 23 500 долларов: помимо гарантированного гонорара и бонуса, ему выплатили 10 000 долларов за победу.

Для обоих бойцов это был второй бой в UFC: Альбази выиграл оба поединка, а Жумагулов потерпел два поражения.