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    08:39, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Стал известен гонорар Турсынбая Кулахмета за 70 секунд боя с ярким нокаутом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский эксперт Айдар Махметов рассказал, сколько заработал Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 КО) за бой с венесуэльцем Эбером Рондоном (20-1, 13 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Гонорар нашего боксера Турсынбая Кулахмета за свой третий бой на профи-ринге составил 210 000 долларов. Неплохой заработок за 70 секунд!» — написал Махметов в своем телеграм-канале MakhmetovSport .


    Напомним, Турсынбай Кулахмет нокаутировал Эбера Рондона в первом раунде — всего за 70 секунд. Эта победа позволила 27-летнему казахстанцу успешно защитить пояс чемпиона в первом среднем весе по версии WBC International.



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