Стал известен гонорар Фирузы Шариповой за бой с абсолютной чемпионкой мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обнародованы цифры гонорара казахстанской боксерши Фирузы Шариповой за бой с абсолютной чемпионкой мира из Ирландии Кэти Тейлор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации зарубежных СМИ, гарантированный гонорар Шариповой составил 100 тысяч долларов.

Напомним, поединок казахстанки с Тейлор состоялся в минувшие выходные в рамках вечера бокса в Ливерпуле (Англия). Рассчитанный на десять раундов бой прошел в итоге всю дистанцию и завершился победой ирландки единогласным решением судей, однако Шарипова дала своей титулованной сопернице конкурентный бой. Тейлор защитила все свои пояса в легком весе по версиям WBC, WBO, WBA, IBF.