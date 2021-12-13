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Стал известен гонорар Фирузы Шариповой за бой с абсолютной чемпионкой мира

13 Декабря 2021 12:00
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Стал известен гонорар Фирузы Шариповой за бой с абсолютной чемпионкой мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обнародованы цифры гонорара казахстанской боксерши Фирузы Шариповой за бой с абсолютной чемпионкой мира из Ирландии Кэти Тейлор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По информации зарубежных СМИ, гарантированный гонорар Шариповой составил 100 тысяч долларов.
Напомним, поединок казахстанки с Тейлор состоялся в минувшие выходные в рамках вечера бокса в Ливерпуле (Англия). Рассчитанный на десять раундов бой прошел в итоге всю дистанцию и завершился победой ирландки единогласным решением судей, однако Шарипова дала своей титулованной сопернице конкурентный бой. Тейлор защитила все свои пояса в легком весе по версиям WBC, WBO, WBA, IBF.


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#Спорт   #Бокс  
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