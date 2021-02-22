Стал известен еще один участник плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Бейбарыс» из Атырау оформил выход в решающий раунд чемпионата Казахстана по хоккею – Pro Ligasy 2020/2021. Об этом передает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

«Бейбарыс» обеспечил себе место в плей-офф чемпионата после двух выездных побед над «Номадом» обыграв столичный клуб из системы «Барыса» со счетом 5:3 и 4:0.

Таким образом, атырауские хоккеисты выиграли 22 из 40 матчей и имеет в своём активе 73 балла. Для команд из нижней части турнирной таблицы этот результат уже стал недосягаем.

Напомним, ранее путевки в плей-офф добыли самый титулованный клуб Казахстана «Торпедо» (Усть-Каменогорск), действующий чемпион ВХЛ «Сарыарка» (Караганда), «Номад» (Нур-Султан) и «Темиртау».

Отметим, что в плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею сыграют восемь команд. Войти в восьмерку сильнейших высокие шансы имеют «Арлан» (Кокшетау), «Кулагер» (Петропавловск) и «Алматы».

Матчи плей-офф пройдут с 14 марта по 30 апреля.