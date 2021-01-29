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    16:52, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Стафилококк и кишечная палочка обнаружены в продукции российских производителей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мясная продукция российских производителей, попавшая на прилавки магазинов Костанайской области, оказалась зараженной опасными бактериями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба Национального центра экспертизы Минздрава РК, в вареной колбасе «Премиум» от производителя ИП «Чинькова» (Челябинская область) специалисты центра обнаружили патогенный стафилококк.

    Кроме того, в продукции другого российского производителя ИП «Смирнов» (Челябинская область) в фарше «Котлетный» - полуфабриката из мяса цыплят-бройлеров специалисты НЦЭ в Костанайской области выявили бактерию группы кишечной палочки.

    Бактерии группы кишечной палочки обнаружены и в пробах сгущенного молока, который производит АО «Консервный завод Саранский» (Республика Мордовия, Россия).

    Образцы были закуплены в январе текущего года в рамках мониторинга качества товаров народного потребления департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области КСЭК МЗ РК.

    Исследованная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013, «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013.

    Департамент санитарно-эпидемиологического контроля применяет меры по изъятию и уничтожению опасной для здоровья продукции.

    Стафилококковая инфекция, попавшая в пищу, способна очень быстро размножаться и выделять опасный токсин в среде с высоким содержанием сахара и влаги. При заражении болезнетворная доза токсина накапливается в продуктах за 6-10 часов. Накопленный в продукте токсин попадает в кишечник, быстро всасывается и вызывает острое пищевое отравление. У человека внезапно возникает сильная многократная рвота и боль в эпигастральной области. Иногда требуется промывание желудка.


    Теги:
    Здравоохранение Костанайская область Безопасность Россия Минздрав РК
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