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    22:30, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Стадо уриалов сняли на видео в урочище Бозжыра

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пользователи сети сняли на видео уриалов, пробегавших у подножья скалы Наутилус в урочище Бозжыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Стадо уриалов в урочище Бозжыра пользователь сети снял видео 2 февраля. На кадрах видно, как они пробегают у подножья скалы Ушкыр Тау (Наутилус).


    Ещё один пользователь опубликовал видео с родником в урочище, к которому животные приходят на водопой.

    «Строительство происходит всего в километре от него», - сказано в комментарии к видео.

    Напомним, что недавно казахстанцы обсуждали кадры со стадом диких кабанов, которое попало в фотоловушку в Национальном парке «Бурабай».


    Теги:
    Регионы Казахстана Экология Видео Мангистауская область
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