Стадо уриалов сняли на видео в урочище Бозжыра

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пользователи сети сняли на видео уриалов, пробегавших у подножья скалы Наутилус в урочище Бозжыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Стадо уриалов в урочище Бозжыра пользователь сети снял видео 2 февраля. На кадрах видно, как они пробегают у подножья скалы Ушкыр Тау (Наутилус).





Ещё один пользователь опубликовал видео с родником в урочище, к которому животные приходят на водопой.

«Строительство происходит всего в километре от него», - сказано в комментарии к видео.

Напомним, что недавно казахстанцы обсуждали кадры со стадом диких кабанов, которое попало в фотоловушку в Национальном парке «Бурабай».