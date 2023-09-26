Стадо овец съело 100 кг марихуаны в теплице в Греции

Жара, лесные пожары и сильные наводнения, обрушившиеся на Грецию этим летом, уничтожили большие площади сельскохозяйственных угодий в регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sky News.

В поисках свежей травы стадо овец, пасшееся на затопленных равнинах в центральной части Греции, набрело на теплицу, где выращивают марихуану в медицинских целях недалеко от города Альмирос. Отмечается что, овцы съели большую часть урожая, около 100 кг марихуаны.

По словам пастуха, он заметил странное поведение овец, но не мог понять, что же могло вызвать такое поведение в стаде.

Владелец теплицы сказал, что урожай и так уже сильно пострадал из-за жары и шторма Дэниел, а овцы доели «то, что осталось».

Он также добавил, что не знает, что делать в этой ситуации, то ли плакать, то ли смеяться.

По словам официальных лиц, более 100 тысяч животных и домашнего скота погибли в результате наводнения, вызванного штормом Дэниел.

Из-за наводнений люди были вынуждены спасаться на крышах домов. Ливень, в результате которого погибло 17 человек, стал сильнейшим в стране с момента начала регистрации погодных явлений в 1930 году. Отмечается, что дожди сменили череду разрушительных лесных пожаров.

Сельскохозяйственное производство также серьезно пострадало.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна столкнулась с серьезными проблемами из-за изменения климата.

Правительство рассматривает возможность принятия дополнительных мер по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий.