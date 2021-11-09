Стадо овец разыскали акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Стадо овец разыскали акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«8 ноября в дежурную часть Аршалынского районного отдела полиции поступило заявление от 56-летнего руководителя ТОО об оказании содействия в поиске 196 овец разной масти и возрастов, которые пропали 6 ноября с вольного выпаса вблизи села Бирсуат. Сумма ущерба устанавливается. Заявитель сообщил, что на всех животных есть бирки. Данный факт был занесен в единый реестр досудебных расследований по ст. 188-1 УК «Скотокрадство». Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей, проверили ближайшие лесные массивы и соседние местности. В результате поисковых мероприятий на данный момент 133 пропавших овец найдены в степи, в 35 километрах от места выпаса», - говорится в сообщении.

Поисковые мероприятия по установлению оставшихся 63 голов продолжаются.

Полицейские напоминают об ужесточении уголовного законодательства РК за скотокрадство. Санкцией статьи ст. 188-1 УК предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, неоднократное скотокрадство является тяжким преступлением, исключается возможность ухода от ответственности путем примирения с потерпевшим.