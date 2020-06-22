Стадо овец нашли и вернули полицейские в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В полицию Жамбылского района обратился 54-летний житель города Алматы с заявлением о краже у него с пастбища 60-ти овец на общую сумму более 3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В течение одного дня стражи порядка установили и задержали 41-летнего жителя села Бурган, который после недолгих отпирательств, признался в совершении кражи.
«У него сыщики изъяли четырех овец, кроме того он указал лицо, которому продал 55 голов МРС. Ещё одну изъяли у знакомого похитителя, которому тот оставил ее в знак благодарности за временное хранение живого товара. Весь похищенный скот возвращён законному владельцу, поблагодарившему полицейских за хорошую работу. Подозреваемый ранее дважды был судим за скотокрадство, он водворён в изолятор временного содержания», - рассказали в департаменте полиции региона.
В рамках досудебного расследования задержанный будет проверен на причастность к другим нераскрытым преступлениям данной категории.
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