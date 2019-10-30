Стадо коров угнали скотокрады в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали группу скотокрадов и вернули фермеру похищенных ранее буренок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сейчас под стражей в полиции содержатся пятеро мужчин в возрасте 36-39 лет, подозреваемых в краже 41 головы крупного рогатого скота в Каратальском районе. Свой ущерб потерпевший предприниматель оценил в 7,5 млн тенге. Вскоре похищенное стадо коров было обнаружено полицейскими в одном из фермерских хозяйств в Талгарском районе, владельцу которого теперь грозит ответственность за скупку краденого скотопоголовья.
«Все подозреваемые являются уроженцами Сарканского района. Двое из них задержаны в городе Саркан, еще двоих задержали в Алматы и одного - в Талдыкоргане. Признательные показания уже имеются в материалах досудебного расследования, возбужденного по статье «Кража» УК РК. Установлено, что краденый скот перевозился на арендованном ими грузовом автотранспорте. Пострадавшему фермеру возвращены 32 буренки, остальные оказались утеряны либо зарезаны» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
В отношении задержанных лиц проводится проверка на причастность к другим фактам скотокрадства, зарегистрированным в регионе за последние несколько лет.
«В текущем году полицией раскрыто 565 фактов скотокрадства. Разыскано и возвращено около 700 голов скота на общую сумму более 80 млн тенге», - дополнили в областной полиции.
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