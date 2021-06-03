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    15:51, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Стадо диких слонов, сбежавших из заповедника, дошло до мегаполиса Китая

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Стадо диких слонов, бродящих с марта 2020 года по районам юго-западной китайской провинции Юньнань в среду вошло в административный центр этой провинции - город Куньмин. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    15 слонов, сбежавших из национального заповедника «Сишуанбаньна», расположенном на юге провинции Юньнань с прошлой весны мигрировали на север, и в начале июня достигли китайского мегаполиса Куньмин.

    Местные власти разработали всеобъемлющий план реагирования для обеспечения безопасности как людей, так и слонов.

    Как пишут местные СМИ, провинциальные власти в срочном порядке мобилизовали более 360 сотрудников по чрезвычайным ситуациям и полиции, направили 76 полицейских машин, мусоровозов, пять экскаваторов и девять беспилотных летательных аппаратов для подготовки к потенциальному контакту человека со слоном. Подготовлено около 18 тонн корма для слонов.
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