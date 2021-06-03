15:51, 03 Июнь 2021 | GMT +6
Стадо диких слонов, сбежавших из заповедника, дошло до мегаполиса Китая
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Стадо диких слонов, бродящих с марта 2020 года по районам юго-западной китайской провинции Юньнань в среду вошло в административный центр этой провинции - город Куньмин. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
15 слонов, сбежавших из национального заповедника «Сишуанбаньна», расположенном на юге провинции Юньнань с прошлой весны мигрировали на север, и в начале июня достигли китайского мегаполиса Куньмин.
Местные власти разработали всеобъемлющий план реагирования для обеспечения безопасности как людей, так и слонов.Как пишут местные СМИ, провинциальные власти в срочном порядке мобилизовали более 360 сотрудников по чрезвычайным ситуациям и полиции, направили 76 полицейских машин, мусоровозов, пять экскаваторов и девять беспилотных летательных аппаратов для подготовки к потенциальному контакту человека со слоном. Подготовлено около 18 тонн корма для слонов.