Стадо диких слонов, сбежавших из заповедника, дошло до мегаполиса Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Стадо диких слонов, бродящих с марта 2020 года по районам юго-западной китайской провинции Юньнань в среду вошло в административный центр этой провинции - город Куньмин. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

15 слонов, сбежавших из национального заповедника «Сишуанбаньна», расположенном на юге провинции Юньнань с прошлой весны мигрировали на север, и в начале июня достигли китайского мегаполиса Куньмин.

Местные власти разработали всеобъемлющий план реагирования для обеспечения безопасности как людей, так и слонов.