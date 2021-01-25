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    18:18, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Стадо диких кабанов попало в объектив фотоловушки в нацпарке «Бурабай»

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Семья диких кабанов попала в фотоловушку в Национальном парке «Бурабай». Видео опубликовал телерадиокомплекс Президента РК на своем официальном канале в Telegram, передает МИА «Казинформ».

    «Уникальные кадры были получены в Национальном парке «Бурабай» при очередной проверке фотоловушек. Отметим, что кабаны живут большими группами из нескольких взрослых и десятков поросят», - гласит надпись под видео.


    Дикие кабаны – это очень сильные, быстрые, всеядные животные. Места для обитания они выбирают такие, где смогут обеспечить себе пропитание – обычно это леса, опушки и поля рядом с ними, долины рек, болота, горы.

    Кабаны отличаются самой обширной территорией распространения среди всех видов свиней, и среди млекопитающих в целом они считаются одними из самых распространенных. Наиболее благоприятные для обитания кабанов места – широколиственные и смешанные леса в Средней Европе, Средиземноморье, некоторых районах Северной Африки. Водятся они и в степях Евразии, Средней Азии, Передней Азии, Дальнего Востока. Их можно встретить также в тайге, Сибири, в Гималаях, Юго-Восточной Азии (Китай, обе Кореи, Япония), на Кавказе.

    Напомним, ранее в объективы фотоловушек регулярно попадал снежный барс. Впервые он был замечен в нацпарке «Алтын Эмель».


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