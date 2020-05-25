Стадионы, гостиницы и детские кабинеты начнут работу в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается введение поэтапного послабления карантинных мер, за исключением районов и городов области, где прирост заболеваемости СOVID-19 за последние 7 суток составил более 7%, таких как город Талдыкорган, Талгарский и Кегенский районы. Об это сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Жителям Алматинской области в закрытых помещениях и на улице, в том числе в торговых объектах, общественных местах, остановках общественного транспорта и других местах массового скопления необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга. Запрещается нахождение без масок повсеместно, в том числе в общественном транспорте. При этом при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) важно незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103.

- разрешается свободный выход из мест проживания группами не более 3-х человек или членов одной семьи с обязательным ношением медицинских масок и соблюдением социальной дистанции; посещение парков, площадей и скверов, набережных без развлекательных объектов группами не более 3-х человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции, а также выход во двор (группы не более 3-х человек, или членов одной семьи) с соблюдением социальной дистанции; въезд/выезд из населенных пунктов для посещения дачи (загородного дома).

- согласно новому постановлению свою работы начнут объекты общественного питания (в том числе летние павильоны) с ограничением количества посетителей до 30 человек, с соблюдением социальной дистанции, рассадки и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При это объекты предпринимательства сферы общественного питания, в которых свыше 30-ти посадочных мест, продолжат осуществлять свою деятельность только посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя в одноразовой упаковке.

- вновь заработают открытые стадионы для спортсменов, без зрителей, а также спортивные объекты спортивных баз, аккредитованных в Национальном олимпийском комитете, только в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Параолимпийским играм (для спортсменов до 50 человек) и строгим с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

- объекты сферы оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели), детские кабинеты коррекции (по предварительной записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранением сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также религиозные объекты начнут свою деятельность с соблюдением социальной дистанции, режима проветривания и санитарно-дезинфекционного режима.

- возобновляется оказание плановых медицинских услуг, при этом управлению здравоохранения области необходимо обеспечить функционирование всех медицинских организаций по принципу инфекционного стационара с делением на «чистую» и «грязную» зоны, а также организацию во всех учреждениях здравоохранения шлюзов с обеспечением тепловизорами для измерения температуры тела всего потока пациентов, а в приемном покое многопрофильных больниц осуществлять распределение ежедневного потока пациентов отдельно по хирургическому и терапевтическому профилям.