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    09:38, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Стационары для лечения больных коронавирусом начали закрывать в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил об уменьшении количества больных с КВИ, находящихся на лечении, также о сокращении количества развернутых больниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последний месяц количество больных, находящихся на лечении уменьшилось на 20 тысяч или в 2 раза. В регионах поэтапно начали сокращать количество больниц, дополнительно развернутых для КВИ. Например, в Нур-Султане закрыли 4 стационара на 330 коек, в Алматы - 11 стационаров, около 2000 коек сокращено», - сообщил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

    По данным Минздрава, по республике продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось с 11 тысяч до 8 тысяч случаев.

    Казахстан с 6 июня находится в «зеленой» зоне.



    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Минздрав РК
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