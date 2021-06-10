Стационары для лечения больных коронавирусом начали закрывать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил об уменьшении количества больных с КВИ, находящихся на лечении, также о сокращении количества развернутых больниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последний месяц количество больных, находящихся на лечении уменьшилось на 20 тысяч или в 2 раза. В регионах поэтапно начали сокращать количество больниц, дополнительно развернутых для КВИ. Например, в Нур-Султане закрыли 4 стационара на 330 коек, в Алматы - 11 стационаров, около 2000 коек сокращено», - сообщил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

По данным Минздрава, по республике продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось с 11 тысяч до 8 тысяч случаев.

Казахстан с 6 июня находится в «зеленой» зоне.



