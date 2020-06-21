Стационары для больных пневмонией откроют в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с ростом случаев пневмонии приказом управления здравоохранения в поликлиниках Актобе будут работать отделения для диагностики, а также дневные стационары. О ситуации с заболеваемостью пневмонией сегодня в ходе брифинга рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Светлана Есенаманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам С.Есенамановой на этой неделе в Актобе произошел рост заболеваемости пневмонии, порой в сутки выявлялось по 130 человек. От пневмонии умерли 16 человек.

«Пик пневмонии пришелся на эту неделю. В понедельник регистрировали по 30-40 случаев, было принято решение об открытии 300 коек в железнодорожной больнице. В день открытия стационара в больницу поступило 100 человек с пневмонией, обратившихся было 130. На следующий день мы госпитализировали еще 100 человек. В актюбинский медицинский центр мы госпитализировали 110 больных. Сейчас в АМЦ 169 больных. Сегодня произошел небольшой спад, на вчера было 91 диагностированный, 70 госпитализировано, за ночь 69 случаев. Надеемся, что будет снижение заболеваемости. Данная пневмония очень быстро развивается. Достаточно двух дней для изменений в легких, оказываемая нами помощь не дает эффекта. На ПЦР-анализе КВИ не определяется, но изменения в легких происходят, происходит летальный исход. Ситуация аховая, нам врачам очень тяжело. Многие врачи в поликлиниках заболели, это наиболее уязвимое звено», - сказала С.Есенаманова.

В связи с ситуацией, было решено лечить тяжелых пациентов в Актюбинском медцентре, средних - в жд больнице, а также открыть стационары при поликлиниках.

«Приказом управления здравоохранения в поликлиниках будут открыты отделения для диагностики пневмонии и дневные стационары для лечения. В Актюбинский медцентр будут госпитализировать тяжелых больных, больные средней степени и ОРВИ будут направляться в жд больницу. Все пациенты с температурой должны звонить на 103, если температура невысокая, то приедет участковый, если высокая, то будут забирать в отделения первичной медико-санитарной помощи», - сказала С.Есенаманова.