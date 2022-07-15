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Стационарное лечение от КВИ получают 180 детей в Казахстане
15 Июля 2022 13:09

Стационарное лечение от КВИ получают 180 детей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством здравоохранения РК проведен анализ пациентов, находящихся на стационарном лечении по КВИ. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из числа пациентов на стационарном лечении с КВИ дети в возрасте до 18 лет составляют 41,7%, в том числе до 1 года - 23. В целом по стране 180 детей получают стационарное лечение», - сообщила Ажар Гиният.

По ее словам, взрослые пациенты составили 58,3% от заболевших.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости начинается с мегаполисов страны. По данным Минздрава, за последнюю неделю 70% заболевших приходится на Алматы (1107 случаев или 43,2%) и Нур-Султан (576 случаев или 22,5%).

По данным главы Минздрава, заболеваемость КВИ в Казахстане выросла в 2,5 раза.

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Автор:
Корреспондент
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