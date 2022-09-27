Стабилизировать ситуацию на рынке жилья поручил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил стабилизировать ситуацию на рынке жилья и труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции, которые вчера рассматривались на совещании. В этой связи подчеркиваю: иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценностей выше интересов нашей страны и народа. Один из важнейших вопросов – правопорядок и безопасность. Второй важный вопрос - из-за роста цен на арендное жилье, наши граждане оказались в затруднительном положении», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Он поручил ответственным органам принять меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.

«Первоочередным приоритетом для нас являются интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все организации и предприятия должны это учитывать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас в рамках установленного законодательства. Данная ситуация находится на ежедневном контроле», - заключил Премьер.