Стабилизировать рост цен в Казахстане поможет политика «ценовых якорей» — Петр Своик

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Одна из актуальных проблем страны на сегодняшний день – это рост цен на продовольственные и другие товары. Решить проблему можно, установив 15 «ценовых якорей» на определённые продукты, считает общественный деятель Петр Своик, передает МИА «Казинформ».

По мнению общественного деятеля Петра Своика, для того, чтобы стабилизировать ситуацию по ценам в стране, потребитель в нашей экономике должен быть платежеспособным.

«У нас больше половины всех средств семейных бюджетов уходят на еду. Следовательно мы должны повышать платежеспособность казахстанцев, даже не ради нас самих, а ради экономики. В экономике должен быть высоко платежеспособный потребитель. Но если мы это будем пытаться делать, а при этом цены будут по-прежнему лететь вверх, то никто эти цели не догонит», - считает общественный деятель.

По его мнению, в такой ситуации можно было бы применить политику «ценовых якорей».

«Я бы назвал примерно 15 «ценовых якорей». То есть вот эти цены государство берет и фиксируют, в также проводит в отношении этих цен такую политику – инвестиционную, кредитную, организационную, антимонопольную и так далее при которой эта цена не растет. Товар этот – вот он в наличии – никакого дефицита, но цена на нем фиксированная. Это достаточно просто сделать, если такую задачу поставить», - выразил свое мнение Петр Своик.

Спикер также перечислил какие именно наименования могут войти в этот список.

«И какие эти ценовые якоря? Ну киловатт-час, это прежде всего, потому что без электричества ничего не делается. Второе – это бензин или соляра, третий – это мука. Литр подсолнечного масла, литр молока я бы тоже зафиксировал. Цемент в строительстве, арматура, перевозки, например, по железной дороге. То есть, вот государство говорит, у меня вот 15 таких якорей, от них тянутся самые длинные ценовые цепочки, и эти ценовые цепочки будут привязаны к этому якорю, они никуда не денутся, поэтому не переживайте, цены на рынке далеко от этих цепочек не улетят», - поделился своим мнением общественный деятель.