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Стабилизацию эпидситуации отмечают в Казахстане

22 Декабря 2021 09:21
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Стабилизацию эпидситуации отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в Казахстане рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Минздрава, в Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 31%.

«В мировом рейтинге по охвату вакцинацией против коронавирусной инфекции двумя дозами Казахстан занимает 103 место из 208 стран, в том числе среди стран СНГ Казахстан находится на втором месте с охватом вакцинацией 44,5% от численности населения», - сказал Жандос Буркитбаев в ходе заседания Правительства.

В республике зарегистрировано 984 079 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-результатами и 83 732 случая с отрицательным ПЦР-результатами, выздоровело более 96% больных. Продолжают лечение 18 852 человек.

«В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, ситуация находится на контроле Министерства», - отметил и.о министра здравоохранения.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 416 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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