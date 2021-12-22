Стабилизацию эпидситуации отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в Казахстане рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минздрава, в Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 31%.

«В мировом рейтинге по охвату вакцинацией против коронавирусной инфекции двумя дозами Казахстан занимает 103 место из 208 стран, в том числе среди стран СНГ Казахстан находится на втором месте с охватом вакцинацией 44,5% от численности населения», - сказал Жандос Буркитбаев в ходе заседания Правительства.

В республике зарегистрировано 984 079 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-результатами и 83 732 случая с отрицательным ПЦР-результатами, выздоровело более 96% больных. Продолжают лечение 18 852 человек.

«В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, ситуация находится на контроле Министерства», - отметил и.о министра здравоохранения.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 416 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.