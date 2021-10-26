Стабилизацию цен на социально значимые продукты обсудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошло совещание с участием акима области Махамбета Досмухамбетова, на котором разговор шёл о мерах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Амангельды Саламата, еженедельно проводится мониторинг цен на 19 видов социально значимых продовольственных товаров.

«Для устранения посредничества, что ведёт к удорожанию продукции, местным сельскохозяйственным товаропроизводителями своей выделено 128 бесплатных точек для торговли. Также сейчас проводится работа по «возвратной схеме». Когда договор с сельхозпроизводителей был заключён весной. Собрано 800 тонн картофеля, 600 тонн моркови, 400 тонн лука, 250 тонн капусты. Все они поступят в стабилизационный фонд», - рассказал Амангельды Саламат.

Как проинформировали акима области, регионом была сделана заявка в Министерство сельского хозяйства на закупку в 2022 году необходимых для потребностей области 25 000 тонн зерна через Корпорацию продовольственных договоров.

Подчеркнув актуальность вопроса стабилизации цен на продовольственные товары, глава региона поручил соответствующим органам усилить работу по контролю за ценами.