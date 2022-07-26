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Стабилизацию цен на сахар прогнозируют к осени в Казахстане
26 Июля 2022 13:37

Стабилизацию цен на сахар прогнозируют к осени в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ерол Карашукеев прогнозирует падение цен на сахар к осени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозам Российской Федерации, экспорт сахара будет открыт с сентября. Прогнозируется, что урожай свеклы будет на уровне. Поэтому в июле- августе цены на сахар будут высокими. Думаю, что после этого постепенно снизятся цены, ситуация на рынке стабилизируется», – сказал Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК.

По его словам, местным акиматам необходимо уметь грамотно регулировать рынок.

«Нынешние длинные очереди и паника возникают вокруг дешевого сахара. Даже в сентябре, когда мы завезем сахар извне и продолжим продавать небольшую часть по цене ниже себестоимости, паника продолжится. С учетом объемов сахара, ввозимого в страну в июле, производимого заводами, мы покрываем потребность на 150 %. В августе этот показатель достигнет 170 %», - добавил министр.


Фото: ortcom.kz

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Автор:
Корреспондент
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