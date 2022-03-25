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    19:32, 24 Март 2022 | GMT +6

    Стабилизация эпидситуации в Казахстане: какие решения приняла МВК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комисии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В работе комиссии приняли участие представители государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов.

    Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией приняты следующие решения: отменить обязательное ношение масок в помещениях; сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители); сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах; разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования.

    Также решением МВК расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer. Он дополняется следующими категориями: лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной; лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам; лица, завершающие курс вакцинации начатый за рубежом; все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.

    В завершение заседания Е. Тугжанов отметил, что одним из главных условий обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации является своевременная вакцинация и ревакцинация граждан. Он поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения.




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