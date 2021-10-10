Стабилизация эпидситуации, признание QazVak в мире, неделя космоса, приток иностранных инвестиций - обзор недели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Первая неделя октября 2021 года в Казахстане прошла в спокойной социально-политической обстановке, передает МИА «Казинформ».

Рабочая неделя Главы государства Касым-Жомарта Токаева началась с поездки в Жамбылскую область. Во время посещения биофармацевтического завода по производству вакцин QazVac при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, расположенного в поселке Гвардейском Кордайского района, Президент Казахстана заявил , что казахстанская вакцина будет направлена в другие страны. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, вакцины против гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний. Планируется ежегодно производить от 30 до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов. Общая стоимость проекта – 15,6 миллиарда тенге.

«Поздравляю всех вас, это действительно большое достижение. Это очень нужное производство для нашей страны. Основная работа выполнена. В следующем году мы продолжим выпуск. Эту вакцину мы будем направлять в качестве гуманитарной помощи в Афганистан и другие мусульманские страны. Наша вакцина получает признание в мире, за что я благодарю вас. Это очень сложный производственный процесс. На запуск подобного предприятия за рубежом уходит три-четыре года, а мы смогли наладить работу за 9 месяцев. Государство высоко ценит ваш труд», – отметил Глава государства.

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Особое внимание Главы государства на прошедшей неделе было уделено вопросам безопасности казахстанцев. Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям о результатах деятельности ведомства за 2020-2021 годы. За отчетный период в стране зарегистрировано свыше 9 тысяч чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подразделениями МЧС совершено более 65 тысяч выездов, при этом спасено 9,5 тысячи человек, эвакуировано 10 тысяч человек, 3 тысячам человек оказана первая медицинская помощь.

Кстати, более подробно о причинах взрывов в Жамбылской области, трудностях в работе спасателей, изменениях в МЧС страны в интервью МИА «Казинформ» рассказал министр МЧС РК Юрий Ильин.

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Главный вопрос дня осудили во время встречи Президента Казахстана с Премьер-министром страны. Аскар Мамин проинформировал Главу государства о стабилизации эпидемиологической ситуации. По данным Правительства, за последний месяц заболеваемость в стране снизилась в 1,7 раза. На сегодняшний день первым компонентом привито более 7,7 млн человек, вторым компонентом – 6,7 млн. В IV квартале текущего года ожидается поставка 4 млн доз вакцины Pfizer. Всего до конца года для более чем 13,3 млн казахстанцев будет обеспечена возможность вакцинации препаратами QazVaс, Спутник V, Sinopharm, Hayat-Vax, SinoVac и Pfizer. Кроме того, Президенту доложили о вакцинации населения против гриппа. К настоящему времени прививки получили свыше 694 тысяч человек, всего планируется вакцинировать 2,5 млн граждан.

Тем не менее, согласно опубликованной матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 октября 2021 года в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне: город Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.

Также глава Правительства Казахстана проинформировал Главу государства о ходе уборочной кампании, работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования. Президенту доложили о работе по привлечению качественных инвестиций в перспективные отрасли экономики. Как стало известно, Казахстан лидирует среди стран СНГ по притоку прямых иностранных инвестиций. «Согласно отчету UNCTAD о мировых инвестициях (июль 2021 года), Казахстан является локомотивом Центральной Азии – лидером по росту притока чистых ПИИ среди стран СНГ и стран без выхода к морю, а также переходных экономик», - отметил Премьер.

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Актуальные вопросы регулирования цен на социально значимые продовольственные товары и горюче-смазочные материалы Премьер-Министр РК Аскар Мамин обсудил с руководителями центральных государственных органов и акимами регионов. За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. Глава Правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и в целом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

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Среди важных общественных событий недели - заседание XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшееся в столице Казахстана. Представители фактически всех религий подчеркнули неоценимый вклад Казахстана и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в сохранении мира на планете. Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа Гаджи Аллахшукюр Паша-Заде Шейх-уль-Ислам. По мнению генерального секретаря Академии исламских исследований Аль-Азхара (Египет) Назира Мухаммеда Мухаммед Аль-Назир Аяда «эта встреча является своевременной, поскольку, когда собираются представители из числа религиозных лидеров, независимо от того, какие религии они представляют, и когда намерения являются добрыми, мы можем сказать, что человек может вернуться к своей человеческой сути, к своей природе, по которой он был создан».

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Первая неделя октября обозначена в календаре, как Всемирная неделя космоса. 4 октября 2021 года исполнилось 64 года со дня запуска первого искусственного спутника Земли- начала космической эры человечества. А 5 октября 2021 года с Байконура в космос отправился первый в мире киноэкипаж. Старт космического корабля «Союз МС-19» на Международную космическую станцию с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко был успешным. Творческая группа снимет первый художественный фильм в космосе, в сюжете которого рассказ о женщине-враче, которая в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту. Подготовка и запуск в космос этого уникального проекта велась в прямой трансляции с космодрома Байконур.

Отличным подарком на неделе космоса стало сообщение о том, что работа «Железный эдельвейс» астрофотографа из Караганды Евгения Бондаря попала в топ-лист международной фотопремии 35AWARDS. В этом году участие в международном конкурсе приняли 1 622 человека из 118 стран мира и 844 городов. На суд жюри было представлено более трех тысяч фотографий. На снимке нашего соотечественника – ночной снимок красивейшего Млечного Пути на фоне обсерватории на плато Ассы-Тургень в горах Алматы.

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Среди новостей культуры можно отметить начало второго этапа национального отбора на детское «Евровидение». «Junior Eurovision» – масштабный проект, стимулирующий развитие детского творчества в Казахстане на международном уровне. Первый этап проходил с 29 сентября по 6 октября. За это время поступило 819 заявок на участие в конкурсе. Жюри отобрало 30 участников из числа подавших заявки.

В рамках Дней культуры Казахстана в Кыргызской Республике большая группа деятелей культуры и искусства нашей страны была награждена Правительством Кыргызстана. В ответ министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова вручила почетные грамоты кыргызстанским мастерам.

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9 октября в Казахстане отмечали День добра – праздник, организованный в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел». Фонд Нурсултана Назарбаева объявил о старте ІV республиканского конкурса «Караван доброты». Согласно концепции праздника, в каждом регионе страны размещается стенд с «советами добра» в оффлайн или онлайн формате, откуда любой желающий может взять карточку, совершить доброе дело, указанное в ней, и поделиться об этом в социальных сетях с отметкой и тэгом официальной страницы Марафона. В оффлайн режиме акцию поддержали в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Актюбинской областях.

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И о погоде. Выпавший на неделе первый снег не только в северных регионах и в столице, но и в Алматы, доставил хлопот. В Нур-Султане в течение первых снежных суток было зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий. А алматинцы показали, как убирают снег в их городе и поделились фотографиями и видео первого снега: «Очень непривычно!»

К концу недели погода в Нур-Султане установилась: тепло и солнечно. На следующей неделе преимущественно ожидается погода без осадков, что дарит надежду на приход романтичного «бабьего лета».



