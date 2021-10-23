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Стабилизация цен на продукты питания имеет первостепенное значение — Аскар Мамин

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Октября 2021, 12:43
Стабилизация цен на продукты питания имеет первостепенное значение — Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, акимы Карагандинской области Женис Касымбек, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, г. Нур-Султан — Алтай Кульгинов, Актюбинской области — Ондасын Уразалин, Жамбылской области — Бердибек Сапарбаев, Акмолинской области — Ермек Маржикпаев и др.

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За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло удорожание цен на яйца на 1,3%, морковь на 0,8% и сахар на 0,7%.

Наибольший рост цен на яйца зафиксирован в Карагандинской (7,6%), Западно-Казахстанской (7,3%) и Акмолинской (4,8%) областях, на морковь – г. Алматы (4,5%), на сахар – Карагандинской области (5,5%).

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Финансирование «оборотной схемы» в регионах увеличилось на 4,4 млрд тенге и достигло 45,1 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 90,2%. Закуплено 306 тысяч тонн социально значимых товаров, что на 12% больше в сравнении с показателем прошлой недели. Обеспеченность СЗПТ на трехмесячный период по стране превышает 90% (+17,6 п.п. за неделю), наибольшие показатели по всем видам социально значимых продовольственных товаров достигнуты в городах Нур-Султан и Шымкент, Мангистауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях. За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции заключило 17 актов антимонопольного комплаенса с региональными торговыми сетями о снижении торговых надбавок на СЗПТ с 15% до 10%. В целом, по республике заключено 125 актов антимонопольного комплаенса.

Премьер-Министр поручил акимам регионов усилить работу по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания, в том числе путем увеличения финансирования «оборотной» схемы и доведения трехмесячных запасов по продуктам до рекомендованных объемов, организации бесперебойных межрегиональных потоков продовольственных товаров, а также своевременного пресечения фактов превышения торговых надбавок субъектами торговли.

«Стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары и сдерживание общей инфляции имеют первостепенное значение. Необходимо проводить системную работу, осуществляя ежедневный контроль ситуации по каждой товарной позиции», — сказал А. Мамин.

Напомним, Премьер-Министр поручил акимам регионов повысить эффективность работы по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, в том числе путем доведения финансирования «оборотной» схемы и закупа в стабилизационные фонды до рекомендуемых объемов, организации бесперебойных межрегиональных потоков продовольственных товаров, а также своевременного пресечения фактов превышения торговых надбавок субъектами торговли.


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