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Стабилизация цен на продукты: какая работа проводится в Костанайской области

13 Ноября 2021 22:32
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Стабилизация цен на продукты: какая работа проводится в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Instagram главы региона.

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В области, по информации акима, принимается ряд мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, на что направлено 4,8 млрд тенге.

«С начала года на 321 ярмарках области реализовано 2083 тонн продукции на сумму 1,3 млрд тенге по ценам на 10-15% ниже рыночной. В стабилизационном фонде сформированы запасы 14 наименований продукции в объеме 9,3 тысяч тонн, на сумму 2,3 млрд тенге. Дополнительно планируется закупить 6,7 тысяч тонн овощей, картофеля, гречневой крупы и подсолнечного масла. Сформирован запас муки 1 сорта для реализации хлебопекарням», - отметил в своём посте Архимед Мухамбетов.

В ходе совещания глава региона заслушал владельцев ряда торговых сетей областного центра, реализующих товары.

«С торговыми сетями проводится работа по заключению прямых контрактов по поставке 19 наименований СЗПТ для реализации на внутреннем рынке области. Вопрос сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле Главы государства», - добавил глава региона.

По итогам совещания Архимед Мухамбетов поручил акимам городов и районов на ежедневной основе проводить мониторинг цен с проведением мер административного характера, а также продолжить работу по организации ярмарок и распродаж сельскохозяйственной продукции.



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#Костанайская область   #Акимат   #Экономика   #Цены и тарифы   #Регионы  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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