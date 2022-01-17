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Стабильный Казахстан отвечает интересам Польши и Европы - депутат Европарламента

17 Января 2022 21:10
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Стабильный Казахстан отвечает интересам Польши и Европы - депутат Европарламента

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Европарламентарий от Польши и глава группы дружбы «ЕС – Казахстан» Рышард Чарнецки призывает страны Европейского союза, и в частности Польшу укреплять сотрудничество с Казахстаном. Об этом он написал в крупнейшей польской газете «Rzeczpospolita», передает МИА «Казинформ».

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Размышляя о многолетнем знакомстве с Казахстаном, которое началось с командировки в Алматы в качестве вице-министра культуры Польши в ранние годы независимости РК, автор описывает путь стремительного развития казахстанской экономики, построение новой столицы и рост благосостояния граждан.

«Когда мы сегодня приезжаем в самую богатую страну Центральной Азии и одновременно в одну из девяти крупнейших территориально стран мира (!), мы видим современные агломерации и архитектурные решения. Их не было бы стыдно показать и в наиболее развитых мегаполисах мира», - считает политик.

«На протяжении почти трех десятков лет я смог наблюдать как меняется эта страна. Казахи без внешней «опеки» смогли обеспечить не только сильную национальную экономику, но и добиться того, чтобы эффекты экономического развития страны доходили до людей, планомерно увеличивая их богатство», - отмечает Р.Чарнецки.

При этом он напоминает об исторической связи между казахским и польским народами, сложившейся во времена депортации поляков в Казахстан: «Казахстан – особая страна в истории Польши и польского мученичества. Именно в степи Казахской Социалистической Советской Республики были депортированы сотни тысяч поляков только за то, что они были поляками. Решения принимал Сталин, их исполняли «ЧК», а затем НКВД, то есть органы советских служб безопасности. Наши соотечественники, проживавшие на польских землях, не вошедших в состав Второй Речи Посполитой в результате Рижского договора и депортированные в Казахстан в 1930-е годы, так и те, кто был насильно перевезен туда холодной зимой 1940 года после агрессии Красной Армии на восточные окраины Республики Польша 17 сентября 1939 года многократно испытали на себе гостеприимство и радушие коренных жителей Казахстана. Это важно, и вы всегда должны помнить об этом!».

По словам польского политика, он с печалью воспринял недавние события в Казахстане, особенно насилие и захваты государственных учреждений, торговых сетей и магазинов. «Данные о количестве жертв и масштабах насилия шокируют», - пишет евродепутат и надеется узнать «о закулисье того, что произошло в последние дни в стране, географически далекой от Польши, но близкой нам исторически и политически».

Предостерегая от «бездумного переноса стандартов западной демократии на общества с совершенно иными традициями и обычаями», евродепутат призывает ЕС и Польшу активизировать взаимодействие с Казахстаном как с драйвером идеи нераспространения оружия массового уничтожения и межцивилизационного диалога, не раз выступавшим медиатором в критические моменты международной политики.

По мнению Р.Чарнецкого, «стабильный Казахстан, ориентированный на сотрудничество с Западом, в интересах Польши».

«В польско-казахстанских отношениях ничего не меняется и не должно меняться», - заключил он.


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#Евросоюз   #Польша   #Алматинская трагедия  
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