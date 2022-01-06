Стабильную ситуацию отмечают в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация в Карагандинской области на данный момент стабильная, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар24».

В Карагандинской области обстановка стабильная. Магазины, обслуживающие организации, работают в штатном режиме. Со вчерашнего вечера в области введен режим чрезвычайного положения в связи с этим принимаются все необходимые меры безопасности. В регионе также действует комендантский час с 23:00 ночи до 7:00 часов утра.

«В Карагандинской области введено чрезвычайное положение. В связи с этим принимаются все необходимые меры безопасности. Для нас выпало нелегкое испытание. Прошу проявить терпение и понимание», - прокомментировал заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов.

Телеканал также сообщил, что правоохранители отстояли здание акимата Жамбылской области, региональный филиал партии «Nur Otan» и управление полиции города Тараза.

«Под контроль местных властей перешел и акимат Семея. Сейчас здание тщательно проверяют. В целом, ситуация в Жамбылской области и ВКО под контролем. Инженерные коммуникации и инфраструктура работают в штатном режиме», - говорится в информации.

Напомним, вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Карагандинской области».