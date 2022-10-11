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    18:06, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Стабильной называют ситуацию на рынке ГСМ в Правительстве РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил о принимаемых Правительством мерах касательно стабилизации ситуации на отечественном рынке горюче-смазочных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для принятия оперативных и системных мер при Правительстве была создана Комиссия по обеспечению внутреннего рынка ГСМ, которая в «ручном режиме» осуществляла мониторинг производства и распределения дизельного топлива в регионы. В частности, были приняты меры по подаче дополнительных железнодорожных цистерн, оптимизации логистики и сокращению сроков простоя цистерн на путях станций», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что для оперативного реагирования по всем фактам необоснованного завышения цен и отказам в реализации ГСМ, организована работа колл-центров и созданы региональные штабы. Кроме того, с 15 сентября 2022 года внедрена информационная система учёта нефтепродуктов, позволяющая в режиме реального времени анализировать ситуации с распределением ГСМ в регионах.

    Р. Скляр уточнил, что система интегрирована с базой МВД для получения информации по водительским удостоверениям и транспортным средствам, с Единой страховой базой данных АО «Государственное кредитное бюро» для получения информации о наличии страхового полиса, Базой мобильных граждан для получения номера телефона и с SMS-шлюзом «электронного правительства» для отправки уведомления потребителям о получении дизельного топлива по дифференцированной цене.

    «Также для стабилизации ситуации в рамках индикативного баланса между Российской Федерацией и Республикой Казахстан (до 520 тыс. тонн в 2022 году) организован импорт дизельного топлива в объеме 100 тыс. тонн в сентябре и октябре 2022 года. На сегодня согласно графику отгружено 50 тыс. тонн дизельного топлива, которые распределены для нужд АО «НК «Казахстан темир жолы». В настоящее время ситуация с обеспечением внутреннего рынка ГСМ стабильная», - заверил зампремьера.


    Теги:
    Правительство РК Нефть Энергетика Нефть/газ Правительство
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