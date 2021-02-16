Стабильность экономики позволила удержать уровень безработицы - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первый месяц текущего года базовые отрасли экономики имеют тенденцию постепенного улучшения показателей, однако наличие и усиление карантинных мер продолжает сказываться на сферах услуг и транспорта. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Устойчивая динамика отмечена в обрабатывающей промышленности. С начала года темпы роста составили 3%. Основными двигателями роста стали металлургическое производство - 3,1%, в том числе производство цветных металлов - 6,6%; машиностроение - 16,2%, в том числе автомобилестроение - 21,2%; химическая промышленность - 12,8%; производство стройматериалов - 11,8%; и фармацевтика - 4%. Объемы строительства увеличились на 7%, ввод жилья – на 9,4% или порядка 801 тыс. кв.м. В сельском хозяйстве объем производства вырос на 2,5%», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Также Премьер-Министр отметил, что основным фактором замедления национальной экономики стал горнодобывающий сектор. Причиной ограниченной динамики стала необходимость исполнения Казахстаном обязательств по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+. Именно исполнение этих обязательств повлияло на снижение индекса физического объема отрасли на 12,3%.

«Вместе с тем, высокие темпы роста отмечены в производстве угля (10,1%). Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 25,5%. В секторе услуг высокие темпы роста отмечены в отрасли информации и связи (9,4%)», - сказал Премьер-Министр.

«Стабильность экономики позволила удержать уровень безработицы в диапазоне до 5% и не допустить значительного снижения реальных доходов населения. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, для обеспечения безопасности граждан в некоторых регионах продолжают действовать определенные ограничения», - добавил Аскар Мамин.

Глава Правительства отметил, что по итогам января текущего года по 5 из 7 основных показателей отмечается рост социально-экономического развития в восьми регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская области и города Нур-Султан, Алматы и Шымкент. По пяти регионам положительная динамика наблюдается по 4 показателям. Это Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области. Наименьшие показатели достигнуты в Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.

«Учитывая начало года, министерствам и акиматам необходимо активизировать работу, принять соответствующие меры и четко исполнять намеченные цели и задачи», - заявил А. Мамин.

Также Аскар Мамин поручил первым руководителям государственных органов, акимам регионов и руководителям квазигосударственного сектора более сфокусировать внимание заместителей, ответственных за привлечение инвестиций, на этой важной функции.



