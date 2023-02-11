Стабфонды начали реализацию лука торговым объектам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В регионах Казахстана началась реализация лука со стабфондов в торговые объекты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

И.о. председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абильдабеков совместно с представителями акимата Жамбылской области посетили склады крестьянских хозяйств Жамбылской области для осмотра наличия и состояния хранящегося лука. Всего на складах области сейчас насчитывается около 38 тысяч тонн лука.

По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Аспандияра Сейсебаева, лук в регионе был закуплен осенью, сегодня этот овощ реализовали порядка 40 торговым обьектам по цене 115 тг/кг, а магазины в свою очередь продают лук по 128 тг/кг.

Также Аспандияр Сейсебаев отметил, что сегодня запасов продукта достаточно, не только для обеспечения торговых объектов Жамбылской области, но и для поставок в другие регионы.

В ходе поездки посетили торговые точки Тараза, в частности, одной из крупных в регионе сетей продовольственных магазинов «Вкусная Корзинка». Сеть магазинов состоит из 36 торговых точек по области. На сегодня запасы лука в торговой сети составляют 21 тонну, из них 5 тонн - на прилавках магазина, и 16 тонн находятся на складе предприятия. Цена за килограмм лука в торговых точках составляет 128 тенге.

«Посетив овощехранилища в Жамбылской области, мы видим, что лук имеется на складах в достаточном количестве, чтобы обеспечить текущую потребность внутреннего рынка страны. Как вы знаете, на этой неделе Премьер-Министр РК дал поручение разбронировать запасы из стабфонда и начать товарные интервенции, поэтому СПК должны реализовать запасы лука, тем самым обеспечить необходимым количеством лука торговые объекты по всей стране», – сказал Айдар Абилдабеков.

Отпуск овощей из сформированных резервов ведется в рамках применения действующих мер по стабилизации цен, в том числе начаты товарные интервенции по реализации овощей из стабилизационных фондов в торговые обьекты по сниженным ценам во всех регионах страны.

Как сообщалось, э кспортировать лук временно запретили в Казахстане.

Стабилизировать цены на лук в ближайшее время пообещал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства.