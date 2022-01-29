Стабфонд столицы приглашает предпринимателей для сотрудничества
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стабилизационный фонд при АО «СПК «Astana» приглашает предпринимателей и сельские хозяйства для сотрудничества по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Стабфондом города Нур-Султана для удерживания цен на СЗПТ выдаются льготные займы по «оборотному механизму». Ставка вознаграждения таких кредитов – 0,01%. Это самый низкий показатель процентной ставки по кредиту в стране. Заем выдается на 12 месяцев с возможностью пролонгации. Сумма займа определяется согласно заявке субъекта предпринимательства. Льготный заем могут получить как представители крупного бизнеса, так и малого и среднего бизнеса.
Для получения льготного займа в управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана необходимо предоставить следующие документы:
1) заявку с указанием суммы займа, а также с указанием необходимых расчетов по затратам, предлагаемый перечень продовольственных товаров, сроков возврата займа;
2) финансовую отчетность за предыдущий и/или текущий финансовый год с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности, перечня основных средств; (согласовали данный пункт);
3) нотариально засвидетельствованную копию Устава субъекта предпринимательства;
4) справку о государственной регистрации (перерегистрации);
5) нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя (для юридических лиц);
6) доверенность лицу (лицам), представляющему интересы, на право подписания заявки, за исключением первого руководителя;
7) информацию об имеющихся кредитах и кредитной истории;
8) информацию об отсутствии налоговой задолженности и обязательным платежам в бюджет, задолженности по заработной плате и социальным отчислениям.
На основе поданных заявок решение выносит Комиссия при акимате города Нур-Султана.
Адрес управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан: ул. Бейбітшілік, 11.
Телефон: 8 7172 55 24 43.
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