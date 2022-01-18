Стабфонд Алматы пополнили востребованными лекарствами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стабфонд Алматы пополнен востребованными лекарственными средствами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в городском акимате, по состоянию на 17 января 2022 года, в рамках Стабфонда фармкомпаниями завезено 309 тыс. лекарственных средств (ЛС) и 4 575 тыс. изделий медицинского назначения ( ИМН ).

На 2022-ой год выделено 2,77 млрд тенге оптовым поставщикам лекарственных средств для закупа и поставки в розничные сети города Алматы 56 наименований лекарственных средств в количестве не менее 1,401 млн. упаковок и трех наименований изделий медицинского назначения в количестве не менее 7,85 млн. единиц в срок до 23 февраля 2022 года.

При этом фармацевтические компании обязуются держать на своих складах неснижаемый остаток в размере 611 тыс. упаковок лекарственных средств и 3,14 млн. единиц изделий медицинского назначения, который в случае возникновения дефицита должен быть реализован в аптечные сети города по их заявкам. На сегодня неснижаемый остаток Стабфонда составляет 261 тыс. ЛС и 3 136 тыс. ИМН. Общий остаток всех ЛС, БАДов и ИМН на складах поставщиков составляет 15 478 тыс. единиц.

Наиболее востребованные препараты (антибиотики, противовирусные и жаропонижающие) имеются в наличии в достаточном количестве: с 10.01.2022 года оптовыми поставщиками по заявкам аптек города отгружено более 2,5 млн. ЛС, БАДов и ИМН. Востребованные в лечении коронавирусной инфекции препараты имеются во всех аптеках, в остатках у аптек партнеров имеется 1,3 млн. препаратов.

Общий объем поставок 59 лекарственных средств и ИМН в рамках Стабфонда:

- антибиотики (Азитромицин, Левофлоксацин, Ципрофлоксацин, Меропенем, Цефтриаксон, Цефуроксим, Мегасеф, Моксифлоксац, Офлоксацин) - 505 000 упаковок;

- жаропонижающие (Ибуфен, Интрафен, Ибупрофен, Парацетамол, Нимесулид) – 176 100 упаковок;

- противовирусные (Бидирем лиофилизат, Осельтамивир, Римантадин Озон, Кагоцел) – 65 590 упаковок;

- антикоагулянты (Гепарин натрия, Надропарин Кальция, Катенокс 6000анти-Ха, Катенокс 4000анти-Ха, Риварокс) – 42 000 упаковок;

- антиагреганты (Аспирин Кардио, Тромбо АСС) – 32 000 упаковок;

- витамины (Аскорбиновая кислота, раствор для инъекций) – 40 000 упаковок;

- гормональные препараты (Преднизолон, Метипред, Дексаметазон, Пульмикорт) – 221 000 упаковок;

- прочие (Глюкоза 5% 200мл, Натрия хлорид 0,9%, Анальгин, Кетотоп, Магния сульфат, Фуросемид, Фамо, Но-шпа и др.) – 319 200 упаковок.

- изделия медицинского назначения (Пульсоксиметр напалечный, Система для вливания инфузионных растворов с иглой, Шприц инъекционный с иглой) – 7 848 000 шт.

Ранее руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин рассказал об обеспечении мегаполиса лекарственными препаратами и изделиями медназначения.