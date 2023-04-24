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Ссылка в учебнике переводила детей на сайт для взрослых – в ведомстве прокомментировали инцидент

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Апреля 2023, 10:20
Ссылка в учебнике переводила детей на сайт для взрослых – в ведомстве прокомментировали инцидент Фото: thumbs.dreamstime.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пользователи соцсетей пожаловались на то, что в одном из разделов учебника «Естествознание» за шестой класс ссылка на тему приводит учеников на сайт для взрослых. Инцидент прокомментировали в Республиканском центре экспертизы содержания научно-практического образования Министерства просвещения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный учебник прошел госэкспертизу и получил одобрение для использования в школах с русским языком обучения в 2017 году. В течение 6 лет использования учебника в школах претензий такого рода не поступали. В §33 «Экскурсия в мир клетки» в задании ученику предлагается использовать справочные данные и интернет-ресурсы для установления функций органоидов клетки. В качестве одного из возможных ресурсов был указан сайт «biofile.ru». На момент прохождения экспертизы это был веб-сайт научно-информационного журнала «Биофайл» (скрин архивной копии сайта прилагается). Предполагалось, что указание конкретных веб-ресурсов в учебниках будут способствовать развитию у детей навыков поиска и анализа информации», - говорится в комментарии.

В ходе проверки Центра было установлено, что сайт в настоящее время не действует, однако прямой набор названия сайта в адресной строке браузеров и через телефон приводит к переадресации на сомнительные сайты знакомств.

«Анализ через архивный сервис «web.archive.org» показал, что данный сайт существует с 2011 г., в последние годы активность резко снизилась. 17 февраля и 9 марта 2023 г. администратор сайта к его названию привязал новый URL, который перенаправляет на нерекомендуемые сайты (скрин архивированных адресов на сервисе прилагается). Учитывая высокую важность информационной безопасности обучающихся, Центр обратится с соответствующим запросом в правоохранительные и другие государственные органы. Кроме того, совместно с издательствами будет проведена инвентаризация всех упоминаний веб-сайтов в действующих бумажных и электронных учебниках, и составлено соответствующее инструктивное письмо для педагогов и родителей», - комментируют в центре.

Случай прокомментировали и в издательстве «Атамұра».

«От имени издательства и редактора учебника отвечаем, что данный учебник был издан в 2018 году, прошел все этапы экспертизы министерства, находится в учебном процессе уже 6 лет, никаких нареканий по данному учебнику никогда не было. Во время подготовки к печати учебника все ссылки тщательно проверялись. (…) Однако на каком-то временном этапе в течение 6 лет он был взломан и закрыт на реконструкцию. Мы предполагаем, что кем-то тогда и была сделана переадресация на сайт для взрослых», - говорится в сообщении издательства.


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