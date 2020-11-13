Ссора супругов закончилась поножовщиной в Акмолинской области
АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Семейная ссора переросла в поножовщину. В ходе нее с раной живота в атбасарскую районную больницу была доставлена 49-летняя акмолинка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть Атбасарского РОП поступило телефонное сообщение от медсестры районной больницы о том, что к ним попала 49-летняя женщина с диагнозом колотая, резанная рана боковой части живота слева.
«Стражи порядка у становили, что телесное повреждение в ходе семейной ссоры женщине нанес супруг. Кроме того, стало известно, что все это произошло после совместного распития спиртного. В отношении мужчины начато досудебное производство по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - отметили в ведомстве.
- Егерь незаконно охотился в жамбылском заповеднике
- В 1,4 раза увеличилось число заболевших коронавирусом за неделю в Акмолинской области
- Акмолинские полицейские почтили память героически погибшего коллеги Газиза Байтасова
- Количество ДТП с участием детей сократилось в Акмолинской области
- Из-за гололеда закрыли дороги в Акмолинской области
- Акмолинские волонтеры присоединятся к рейдам против наркодилеров
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана