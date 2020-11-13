Ссора супругов закончилась поножовщиной в Акмолинской области

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Семейная ссора переросла в поножовщину. В ходе нее с раной живота в атбасарскую районную больницу была доставлена 49-летняя акмолинка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть Атбасарского РОП поступило телефонное сообщение от медсестры районной больницы о том, что к ним попала 49-летняя женщина с диагнозом колотая, резанная рана боковой части живота слева.

«Стражи порядка у становили, что телесное повреждение в ходе семейной ссоры женщине нанес супруг. Кроме того, стало известно, что все это произошло после совместного распития спиртного. В отношении мужчины начато досудебное производство по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - отметили в ведомстве.