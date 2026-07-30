Белый дом подверг сомнению природное происхождение COVID-19 и считает наиболее вероятной причиной распространения вируса инцидент, связанный с лабораторными исследованиями, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

— Наиболее вероятной причиной распространения COVID-19 является инцидент, связанный с лабораторными исследованиями, связанными с улучшением функциональных возможностей. Существующие государственные механизмы контроля за этими опасными исследованиями, связанными с улучшением функциональных возможностей, являются неполными, сильно запутанными и не имеют глобального применения, — сообщается на сайте Белого дома.

В пользу данной позиции приводятся следующие аргументы:

1. Вирус обладает биологическими свойствами, которых нет в природе.

2. Данные показывают, что все случаи заболевания COVID-19 произошли в результате однократного заражения людей. Это противоречит предыдущим пандемиям, когда было несколько случаев заражения.

3. Ухань является центром ведущей китайской лаборатории по исследованию атипичной пневмонии, которая имеет опыт проведения исследований по улучшению функций вирусов (изменению генов и усиление их свойств) при недостаточном уровне биобезопасности.

4. Исследователи Уханьского института вирусологии (Wuhan Institute of Virology) заболели COVID-подобными симптомами осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на продовольственном рынке.

5. Почти по всем научным меркам, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже были обнаружены. Но этого не произошло.

Отдельное внимание уделяется организации EcoHealth Alliance, которую обвиняют в использовании американских грантов для финансирования исследований в Ухане. Указывается, что после проверки Министерство здравоохранения и социальных служб США приостановило финансирование организации, а Министерство юстиции начало расследование.

Ранее сообщалось об итоговом отчете ВОЗ «Как появился COVID-19».