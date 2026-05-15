США вывезли весь высокообогащенный уран из Венесуэлы

Соединенные Штаты в партнерстве с Венесуэлой и Великобританией при технической поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) успешно завершили операцию по вывозу высокообогащенного урана из венесуэльского исследовательского реактора, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Госдепартамент США.

В конце апреля Венесуэла упаковала и подготовила к транспортировке высокообогащенный уран из своего исследовательского ядерного реактора RV-1, который был поставлен в страну в рамках исторической американской программы «Атом для мира».

Ядерный материал в начале мая был благополучно транспортирован Великобританией на площадку Саванна-Ривер в Айкене, Южная Каролина, для утилизации.

МАГАТЭ сыграло важную роль в этой операции, предоставив техническую экспертизу и выступив в качестве наблюдателя на протяжении всего процесса демонтажа.

Госдепартамент США сообщил, что благодаря операции по вывозу опасных ядерных материалов из Венесуэлы Соединенные Штаты повысили уровень своей безопасности и укрепили ядерную безопасность во всем мире.

В ведомстве также сообщили, что на сегодняшний день США успешно вывезли или подтвердили утилизацию по всему миру более 7340 кг ядерного материала, пригодного для создания оружия.

В апреле Трамп заявил о готовности Ирана передать США обогащенный уран.

Ранее сообщалось, что США сняли санкции с и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес.