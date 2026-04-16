США запускают систему возврата пошлин

Администрация Трампа планирует 20 апреля запустить систему возврата американским импортерам 166 млрд долларов, которые компании заплатили в виде пошлин, отмененных Верховным судом США в феврале как незаконные, сообщает NBC News.

В рамках первого этапа система CAPE будет объединять возвраты пошлин, чтобы импортеры получали один электронный платеж с процентами, вместо того чтобы получать возврат по каждой отдельной декларации.

Верховный суд постановил, что президент США Дональд Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные глобальные пошлины в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, который предназначен для использования в чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

После решения Верховного суда импортеры подали иски о возврате средств в Суд по международной торговле, который следит за развитием системы возврата средств.

Согласно судебным документам, более 330 000 импортеров заплатили пошлины за 53 млн партий импортированных товаров.

В заявлении, поданному во вторник, по состоянию на 9 апреля 2026 года около 56 497 импортеров завершили процесс получения электронных компенсаций за пошлины, на которые повлияло решение суда. Общая сумма компенсаций составила 127 млрд долларов.

Трамп осудил решение Верховного суда и ввел новый временный глобальный тариф в соответствии с другим законом, который также был оспорен в суде.