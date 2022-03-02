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США закрывают воздушное пространство для российских самолетов
ВАШИНГТОН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Власти США закрывают воздушное пространство страны для российских самолетов. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны», передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», - сказал он.
Запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве США вступит в силу к концу среды, говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства транспорта США.
Как отмечается в пресс-релизе, запрет будет касаться всех воздушных судов, «принадлежащих, сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных, зафрахтованных, арендованных или контролируемых лицами или в интересах лиц, которые являются гражданами России». «Это включает пассажирские и грузовые рейсы, регулярные и чартерные рейсы, что, по сути, означает закрытие воздушного пространства США для всех коммерческих авиаперевозчиков и других гражданских воздушных судов России», - добавили в американском ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что ЕС закрыл небо для российских самолетов, а также Россия закрывает небо для Германии, Испании, Италии, Франции и еще 23 стран.
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